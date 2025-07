LIVE Cocciaretto-Bencic Wimbledon 2025 in DIRETTA | la veterana svizzera sulla strada degli ottavi

Benvenuti alla diretta di Wimbledon 2025, un appuntamento imperdibile tra la determinata Elisabetta Cocciaretto e la veterana svizzera Belinda Bencic. In scena sul Court 16, questa sfida promette emozioni forti e colpi di scena, con Bencic favorita grazie alla sua esperienza, ma la nostra giovane campionessa sta sorprendendo tutti con il suo tennis brillante su erba. Rimanete con noi per vivere ogni punto di questa partita cruciale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella Diretta Live testuale del match tra Elisabetta Cocciaretto e Belinda Bencic, valido per i sedicesimi di finale di Wimbledon. La partita, che sarà la prima del programma nel Court 16 della giornata di oggi, vede favorita l’ex numero 9 al mondo ed attuale 35 nel ranking WTA, anche se la nostra azzurra sta giocando un grandissimo tennis su erba questa stagione, e vuole continuare a sorprendere nel corso di questo importante Slam. Al debutto nel torneo, Cocciaretto si è messa subito in mostra con uno dei tanti upset che ci sono stati in questa edizione di Wimbledon, riuscendo a battere Jessica Pegula, terza testa di serie, per 2-0 (6-2, 6-3). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Bencic, Wimbledon 2025 in DIRETTA: la veterana svizzera sulla strada degli ottavi

