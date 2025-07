Tcr primo semestre in crescita | Aumento del 10% rispetto al 2024 Oltre 104mila Teu lavorati

Il Terminal Container Ravenna registra un eccellente primo semestre 2025, con un incremento del 10% rispetto all’anno precedente e oltre 104 mila TEU lavorati. Un risultato che testimonia il rinnovato vigore del porto, dopo le difficoltà iniziali del 2024 legate alla crisi del Mar Rosso. La ripresa del traffico conferma la solidità del settore e apre nuove prospettive di crescita, rafforzando il ruolo strategico di Ravenna nel panorama logistico nazionale e internazionale.

"Il Terminal Container Ravenna conferma un primo semestre 2025 in crescita, con un aumento del 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e oltre 104mila Teu lavorati". Il dato è anticipato da Giannantonio Mingozzi, presidente della società che fa capo al Gruppo Sapir. Va ricordato che il 2024 ha inizialmente risentito della contrazione dei volumi a causa della crisi del Mar Rosso, ma il traffico si è poi riassestato, consentendo un ritorno a valori quasi normali già dal secondo trimestre. Maggio e giugno 2025 hanno registrato numeri in linea con il 2024; per luglio, pur con la necessaria cautela, le prospettive delle navi in arrivo lasciano spazio all’ottimismo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it