Giovanna Mezzogiorno | Mi sono fermata quando sono nati i miei figli altre trasferiscono la famiglia per stare sul set | io non me la sono sentita Meno ruoli alla mia età? È giusto il cambio generazionale

Giovanna Mezzogiorno ha scelto di fermarsi per dedicarsi alla famiglia, privilegiando la maternità rispetto alle interminabili trasferte sul set. Con una carriera ricca di ruoli e un impegno costante nel cinema, non si lascia sopraffare dal vittimismo, ma riflette con consapevolezza sulle sfide del settore. Recentemente ha diretto un cortometraggio e scritto il libro "Ti racconto il mio cinema", testimonianza del suo amore e della sua preoccupazione per il futuro cinematografico italiano.

Nessun vittimismo da parte dell'attrice che ha diretto un corto negli ultimi anni e scritto il libro Ti racconto il mio cinema. Sulla situazione del cinema non nasconde preoccupazioni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Giovanna Mezzogiorno: «Mi sono fermata quando sono nati i miei figli, altre trasferiscono la famiglia per stare sul set: io non me la sono sentita. Meno ruoli alla mia età? È giusto il cambio generazionale»

In questa notizia si parla di: sono - giovanna - mezzogiorno - fermata

Maria Giovanna Elmi “gela” Caterina Balivo: “Sono cose personali” - L'apparizione di Maria Giovanna Elmi a “La Volta Buona” ha suscitato grande curiosità, ma l'attrice ha scelto di mantenere riservate alcune questioni, affermando: “Sono cose personali”.

Ci sono luoghi che portano addosso le cicatrici della storia, e l'isola dell'Asinara è uno di questi. Per oltre un secolo il suo nome è stato sinonimo di isolamento e paura, essendo sede di uno dei carceri più duri d'Italia. Un'isola da cui era impossibile fuggire. Ep Vai su Facebook

Giovanna Mezzogiorno: «Mi sono fermata quando sono nati i miei figli, altre trasferiscono la famiglia per stare sul set: io non me la sono sentita. Meno ruoli alla mia età? È giusto il cambio generazionale; Giovanna Mezzogiorno: “Il cinema è una magia artigianale, più degli attori contano i macchinisti”; Giovanna Botteri: «A Gaza muoiono persone innocenti. La verità? Va difesa».

Giovanna Civitillo cacciata da "È sempre Mezzogiorno", il retroscena: «Un dispetto ad Amadeus». Il commento (a sorpresa) di Sonia Bruganelli - Giovanna Civitillo non farà più parte del cast di "È sempre Mezzogiorno", il programma di RaiDue condotto da Antonella Clerici. Come scrive msn.com

Giovanna Mezzogiorno: «Mi sono separata da poco. Ora basta con le falsità su di me» - Il Mattino - L'attrice, 47 anni, in un'intervista a Oggi ha rivelato di essersi separata dal marito, Alessio Fugolo. ilmattino.it scrive