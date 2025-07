Dalla vittoria del Bfc ai Papi Record ’Nelle valli bolognesi’

Dalla vittoria del Bologna Football Club alle storie dei papi che hanno lasciato il segno sotto le Due Torri, Bologna si conferma città di grande rilevanza spirituale e sportiva. Con un patrimonio unico, tra nascita, formazione e adozione, la città si fregia di avere uno dei più ricchi patrimoni papali d’Italia, inclusi addirittura due antipapi. Un affascinante escursus petroniano, come ci svela Serena Bersani, rende omaggio a questa città dalle mille sfaccettature, ancora oggi protagonista di pagine memorabili.

Dopo Roma, Bologna è la città con il maggior numero di papi, vuoi per nascita o per formazione o per adozione. Addirittura sotto le Due Torri vissero anche due antipapi. Un dettagliato escursus papale petroniano ce lo fornisce Serena Bersani nelle pagine 40 e 41 dell'ultimo numero estivo (luglio-agosto-settembre 2025) della rivista 'Nelle Valli Bolognesi' che, edita da Bcc Emil Banca e diretta da Filippo Benni, è in edicola oggi assieme al Resto del Carlino. La copertina, però, non poteva che essere dedicata agli eroi del Bologna Calcio 1909 che il 14 maggio scorso hanno regalato al club la terza Coppa Italia.

