La battaglia per salvare il bagolaro Cento firme e l’appello | non tagliatelo

La battaglia per salvare il bagolaro, simbolo di Piazza Garibaldi, si intensifica: oltre cento firme e un appello "Non tagliatelo" testimoniano l'attaccamento dei cittadini. Mentre la nuova piazza si avvicina al vernissage del 13 luglio, si apre una controversia sulla possibile potatura del maestoso albero, minacciato dai lavori che, a conclusione, richiederebbero il sacrificio di questo ombrello verde di oltre vent’anni. La vicenda entra nel vivo della querelle tra sviluppo e tutela ambientale.

La “nuova“ piazza Garibaldi pronta al vernissage, confermato per il 13 luglio. Ed ecco pochi giorni prima servita una nuova polemica, giĂ battezzata la “querelle del bagolaro“. Riguarda un’ultima tranche di lavori che, a piazza completata, sarĂ realizzata al di lĂ della strada e a ridosso del ponte. E che prevede, per far spazio a nuovi arredi e riqualificazione, il sacrificio di un bagolaro di oltre vent’anni, un ombrello verde su uno slargo su cui si affacciano bar, negozi e la fermata dei bus. Dall’altra sera in rete una petizione online, lanciata da un cittadino, ha superato le cento firme: “Salviamo il bagolaro di via Isola Ponti“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it