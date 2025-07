rivoluzione viale sclavo studentato e parcheggio

Una nuova era sta per nascere lungo viale Sclavo: un progetto ambizioso trasformerà l’area con una palestra innovativa, uno studentato all’avanguardia, un centro direzionale dinamico, strutture sportive all’aperto e un parcheggio da 300 posti. L’amministrazione comunale ha dato il via alla Variante semplificata al Piano operativo, aprendo le porte a un intervento che cambierà il volto di questa zona. Un passo importante verso una città più vivibile e moderna.

Una palestra, uno studentato, un centro direzionale, strutture per attività sportive all’aperto, un parcheggio da trecento posti. L’amministrazione comunale ha emanato l’atto di avvio della Variante semplificata al Piano operativo per l’intervento in viale Sclavo nell’area intorno ai palazzetti, tra strada di Vico Alto e strada di Peragna. Il relativo Piano attuativo era stato presentato a inizio 2023 da Paolo Gotti, in qualità di amministratore unico della società Immobiliare viale Sclavo. Un intervento programmato nel Piano operativo ma vincolato alla realizzazione dell’adeguamento antisismico del palasport (ancora da definire perché "sono necessari studi e valutazioni più approfonditi" e alla realizzazione di un parcheggio multipiano per cui "l’amministrazione comunale sta trattando con Sistemi urbani e Ferrovie dello Stato per la cessione di alcune aree poste lungo l’asse viario fra viale Achille Scalvo e viale Sardegna". 🔗 Leggi su Lanazione.it