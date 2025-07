Meteo temporali e grandine in arrivo oggi e domani in diverse regioni | le previsioni del weekend

L'anticiclone Pluto ci ha regalato un caldo record, ma ora il clima sta cambiando radicalmente. Per il weekend di luglio, preparatevi a temporali intensi e grandinate sulle regioni del Nord, con un calo drastico delle temperature fino a 10 gradi e possibili bombe d’acqua. Restate aggiornati per affrontare al meglio questa svolta meteorologica e proteggere voi e le vostre cose. Le previsioni meteo continuano a evolversi, quindi non perdete le ultime notizie.

Dopo l’anticiclone Pluto, che ha portato una lunga ondata di caldo record sull'Italia, nel weekend di sabato 5 e domenica 6 luglio arriveranno sulle regioni del Nord piogge e temporali, anche intensi. Atteso un calo delle temperature fino a 10 gradi, rischio grandine e bombe d’acqua. Le previsioni meteo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: meteo - temporali - grandine - regioni

Temporali in arrivo su Napoli e Campania: allerta meteo della Protezione civile - La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un allerta meteo di livello 'giallo' per temporali e criticità idrogeologica.

Il grande caldo è destinato a finire: stando alle previsioni meteo del weekend, sono in arrivo temporali e grandine. In quali regioni Vai su X

+++ ALLERTA METEO, SARÀ UN WEEKEND DI MALTEMPO ESTREMO: RISCHIO "DANNI ESTESI", ECCO LE REGIONI COLPITE DA VIOLENTI TEMPORALI, GRANDINE GROSSA E PERSINO TORNADO +++ Vai su Facebook

Meteo: tra poche ore scoppieranno forti Temporali, rischio Grandinate; ecco dove; Meteo, in arrivo grandine e bombe d’acqua nel weekend: ecco dove. Le previsioni; Fine del grande caldo e previsioni meteo weekend con grandine e forti temporali, dove sono attesi nubifragi.

Rischio grandine e temporali nelle prossime ore: allerta meteo a Milano e in Lombardia - Temperature in picchiata, rovesci intensi e raccomandazioni per la sicurezza cittadina. Secondo ilgiorno.it

Caldo stop, temperature in calo: temporali e grandine in arrivo nel weekend. Le previsioni meteo - Stop al caldo record delle scorse ore, in arrivo temporali e rovesci. Da msn.com