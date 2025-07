La missione green per tutelare la biodiversità

Nova Milanese si distingue come esempio di impegno concreto nella tutela della biodiversità. Grazie alla collaborazione tra il Comune e Rete Clima, iniziative pionieristiche stanno trasformando aree ex cave in spazi verdi vitali per la comunità e la natura. Questi interventi, parte di un progetto ambizioso che si concluderà nel 2030, daranno vita a un nuovo parco di circa 40 ettari, contribuendo a un futuro più verde e sostenibile per tutti.

Tutelare la biodiversità: a Nova Milanese non è un sogno, ma un “lavoro in corso”. Grazie alla collaborazione tra Comune e Rete Clima, si sono già mossi i primi passi su quattro aree destinate alla riqualificazione e alla futura fruizione pubblica, a seguito della chiusura di una vasta cava. Interventi che si inseriscono in un progetto più ampio che si completerà nel 2030 e che porterà alla creazione di un nuovo parco di circa 40 ettari. A Nova Milanese, oggi, sono attivi circa quaranta cantieri verdi, che comprendono sia interventi di forestazione tradizionale sia l’implementazione delle cosiddette BioForest, foreste progettate e realizzate secondo tecniche forestali innovative, con lo scopo di tutelare e promuovere la biodiversità vegetale e animale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La missione “green” per tutelare la biodiversità

In questa notizia si parla di: tutelare - biodiversità - missione - green

Trivigliano, FAI, Conoscere, tutelare e raccontare la biodiversità del Lago di Canterno - Trivigliano invita a scoprire, tutelare e raccontare la biodiversità del Lago di Canterno. La Delegazione di Frosinone, con la guida esperta del Dott.

? Essere parte attiva all’isola di Salina durante il “Green Salina Energy Days” per la giornata del Blue Island Day al Comune di Malfa, ci riempie di orgoglio e di responsabilità. Abbiamo consolidato una rete di soggetti con i quali continueremo a condividere t Vai su Facebook

La missione “green” per tutelare la biodiversità; B come biodiversità: perché è importante tutelarla e quali sono le politiche del a riguardo; Un anno di Oasi Pianeta: Riserva naturale della Biodiversità.