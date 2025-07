Via libera dei pm La maxi-insegna verrà rimossa

La maxi insegna di Generali sulla torre Hadid a Milano, simbolo iconico di CityLife, si prepara a essere rimossa. Dopo il cedimento di una delle due insegne lo scorso 30 giugno, la Procura ha dato il via libera allo smontaggio, permettendo alla società di procedere con un proprio progetto. Questa operazione segna un passo importante verso la sicurezza e il rispetto delle normative, ma anche verso un deciso intervento di riqualificazione urbana.

La Procura di Milano ha dato il via libera allo smontaggio delle insegne di Generali sulla torre Hadid in zona CityLife, a Milano, dopo che una delle due ha ceduto il 30 giugno. Un’operazione che la società, da quanto si è saputo, organizzerà autonomamente e con un proprio progetto, ma che necessitava del nulla osta degli inquirenti in quanto il tetto del grattacielo è stato posto sotto sequestro nell’ambito delle indagini sulle cause del collasso. La messa in sicurezza dell’edificio, intanto, è stata completata e proseguono anche gli accertamenti nell’ambito dell’inchiesta delle pm Francesca Celle e Maura Ripamonti per crollo colposo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Via libera dei pm. La maxi-insegna verrà rimossa

