L’Ue disunita sui dazi trumpiani valuta quanto brutto sarà l’accordo

Le tensioni sui dazi trumpiani continuano a dividere le economie globali, sollevando preoccupazioni sul futuro degli accordi commerciali. Mentre il commissario al Commercio, Maros Sefcovic, definisce una settimana di incontri a Washington “produttiva”, l’incertezza rimane alta. Le decisioni prese nei prossimi giorni saranno decisive per capire se si potrà trovare un equilibrio o se il mondo continuerà a navigare in acque agitate.

Aarhus. “Una settimana di lavoro produttiva”, ha detto il commissario al Commercio, Maros Sefcovic, tornando da Washington dopo aver incontrato le sue controparti american. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L’Ue disunita sui dazi trumpiani valuta quanto brutto sarĂ l’accordo

In questa notizia si parla di: disunita - dazi - trumpiani - valuta

L’Ue disunita sui dazi trumpiani valuta quanto brutto sarà l’accordo.

L'Ue disunita sui dazi trumpiani valuta quanto brutto sarà l'accordo - A pochi giorni dalla scadenza del 9 luglio, Bruxelles prova a evitare un’escalation tariffaria con gli Stati Uniti. Da ilfoglio.it

I trumpiani italiani non ridono più - Il Foglio - Le figurine di The Donald sono sparite e per Meloni ogni giorno è una maledizione. Riporta ilfoglio.it