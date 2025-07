Salviamo l’olmo secolare del parco Bisamar

Un monito vivente della storia e della natura, l’olmo secolare del Parco Bisamar sta rischiando di scomparire. Per proteggerlo, il Comune di Scandiano ha avviato un progetto triennale di sicurezza e ha promosso una raccolta fondi, che culminerà in una grande cena al circolo. Questa iniziativa rappresenta un gesto di amore e rispetto per un patrimonio condiviso, unendo comunità e cittadini nella sfida di conservarlo per le generazioni future.

Un progetto triennale per mettere in sicurezza l’olmo secolare del Bisamar. L’avvio dell’operazione è stato deliberato ieri dal Comune di Scandiano. È stata anche lanciata una raccolta fondi che si concretizzerà in una grande cena al circolo per finanziare parte dei lavori necessari. L’albero, già presente quando nel 1988 venne fondato il circolo Bisamar al suo fianco, è divenuto negli anni un punto di riferimento per l’intera comunità scandianese. L’olmo del parco Bisamar presenta caratteristiche uniche. Il suo tronco robusto è stato oggetto di indagine strumentale che ha confermato la sostanziale solidità delle strutture legnose primarie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Salviamo l’olmo secolare del parco Bisamar"

