F1 Silverstone 2025 | Hamilton il più veloce nelle FP1 Ferrari al top nelle prove libere

Al via del Gran Premio di Gran Bretagna 2025, il cuore degli appassionati batte forte: Lewis Hamilton domina le FP1 con un tempo impressionante, mentre Ferrari si conferma tra le migliori, portando ottime sensazioni alla squadra italiana. È solo l'inizio di un weekend incerto e ricco di suspence, dove ogni dettaglio potrebbe fare la differenza. La sfida è aperta, e il prossimo turno promette emozioni a non finire.

Colpo di scena nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna 2025: Lewis Hamilton, per la prima volta da quando è in Ferrari, chiude con il miglior tempo assoluto in FP1. Il sette volte campione del mondo ha fatto segnare un crono di 1’26”892, mostrando anche un ottimo passo gara a bordo della Ferrari SF-25. Alle sue spalle si piazzano le due McLaren, con Lando Norris secondo e Oscar Piastri terzo, segno di una scuderia ancora molto competitiva sul tracciato di casa. In quarta posizione un solido Charles Leclerc, mentre chiude la top five George Russell con la Mercedes. Sorpresa anche per Andrea Kimi Antonelli, che porta la sua Mercedes al nono posto, davanti nientemeno che al campione del mondo in carica Max Verstappen, solo decimo al termine della sessione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com