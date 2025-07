Big della canzone e del cabaret Al via la nuova stagione teatrale

Prepariamoci a vivere una stagione teatrale all'insegna della grande musica e del cabaret al Teatro di Varese! Dopo mesi ricchi di successi, l'entusiasmo si rinnova con un cartellone che porta i big della scena italiana sul palco. Grandi nomi, emozioni e spettacoli da non perdere: il 2025/26 si prospetta come un anno memorabile. E ora, scopriamo insieme cosa ci riserva questa nuova entusiasmante avventura.

Grandi nomi del teatro e della musica italiana nel cartellone della stagione 202526 del Teatro di Varese. Ad annunciare le date sono i gestori di Ad Management, che prima di guardare al futuro però riavvolgono il nastro degli scorsi mesi, che hanno dato non poche soddisfazioni. "Si è conclusa il 31 maggio una delle stagioni memorabili del Teatro di Varese, che ha visto un’affluenza straordinaria e numerosi spettacoli esauriti", è stato il messaggio diffuso in una nota. La prossima stagione si aprirà il 6 settembre con lo spettacolo (prima di quattro repliche) di Valentina Persia, "Sinceramente Persia - One Milf Show". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Big della canzone e del cabaret. Al via la nuova stagione teatrale

