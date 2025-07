Trofeo Ricci-Rotary con 28 velisti in gara

Un emozionante spettacolo di vela sta per prendere vita a Porto San Giorgio, con 28 abili velisti pronti a sfidarsi nella 18ª edizione del Trofeo Ricci-Rotary Fermo. Organizzata dall’associazione "Liberi nel vento", questa regata nazionale promette suspense e competizione all’ultimo soffio di vento, attirando anche cinque timonieri provenienti dall’Austria. La passione per il mare si accende ancora una volta, e non vediamo l’ora di scoprire chi solleverà il trofeo!

Saranno 28 i velisti in gara, oggi e domani nella 18esima edizione del Trofeo Ricci-Rotary Fermo, Memorial Raccamadoro Ramelli. Per l'organizzazione l'associazione "Liberi nel vento". La regata nazionale avrà come quartier generale la base nautica degli organizzatori della stessa "Liberi nel vento", base sita all'interno del porto turistico. "Ben cinque timonieri giungeranno a Porto San Giorgio anche dall'Austria – ha detto alla presentazione della regata il presidente del sodalizio Daniele Malavolta –. L'elevato numero di partecipanti è già un bel risultato. Questo è possibile grazie anche alla comoda posizione del porto turistico, a poche centinaia di metri dell'uscita del casello autostradale".

