Richiedenti asilo sfrattati | Ci minacciano e umiliano Ma non possiamo andarcene

Richiedenti asilo sfrattati, minacciati e umiliati, si sono messi coraggiosamente in strada per denunciare le ingiustizie che subiscono. La loro protesta, spontanea e pacifica, vuole evidenziare il bisogno di ascolto, rispetto e giustizia. Ieri mattina, occupando la via Turati di San Martino Siccomario, hanno dimostrato che la loro voce non può essere ignorata: è arrivato il momento di agire per cambiare questa difficile realtà.

"Chiediamo ascolto, rispetto e giustizia": ieri mattina un gruppo di richiedenti asilo ospiti di un albergo di San Martino Siccomario sono scesi in strada, occupando le carreggiate della trafficatissima via Turati e bloccando le auto. "Non vogliamo creare disagi – hanno detto i manifestanti –, ma far sentire la nostra voce che spesso viene ignorata e talvolta cancellata". È da qualche tempo che gli ospiti della struttura ricettiva ricevono inviti a lasciare la sistemazione. È accaduto a Lamine di 22 anni, che studia italiano e lavora facendo le pulizie in una struttura sportiva con un contratto che gli viene rinnovato trimestralmente.

