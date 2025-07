Quando la F1 su TV8 oggi | programma qualifiche GP Gran Bretagna 2025

Preparati a vivere l’emozione del Gran Premio di Gran Bretagna 2025! Oggi su TV8, scopri tutto sulle qualifiche di Silverstone, che chiudono la prima fase del weekend. Un evento imperdibile per gli appassionati, con le prove libere che ci hanno già regalato emozioni intense. Domani, invece, tornerà la tanto attesa Sprint, aggiungendo un ulteriore brivido alla corsa. Restate con noi per non perdere neanche un sorpasso!

Sabato 5 luglio, il Gran Premio di Gran Bretagna di F1 vivrà la propria giornata dedicata alle qualifiche, le quali saranno precedute dalla terza sessione di prove libere. Si chiude perciò oggi una fase di weekend canonici. Difatti, anche oltremanica il programma sarà “tranquillo”. Viceversa, nel prossimo appuntamento, tornerà la Sprint. Storicamente, a Silverstone, il vincitore della gara è scattato dalla pole position nel 37,8% dei casi, partendo invece dalla prima fila nel 67,8% delle occasioni. Però, si parte dal 1950! Restringendo il campo all’era contemporanea (dal 2014 in poi) le suddette percentuali salgono rispettivamente al 50,0% e 91,7%. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando la F1 su TV8 oggi: programma qualifiche GP Gran Bretagna 2025

