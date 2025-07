Opportunità di emancipazione per milioni di donne

Il mondo della cooperazione si conferma un potente motore di emancipazione femminile, con donne che non solo contribuiscono come manodopera (58%), ma conquistano anche ruoli di grande responsabilità. L’analisi dell’Alleanza delle Cooperative Italiane rivela un cambiamento epocale: sempre più donne sono protagoniste ai vertici. Con 15.686 cooperative femminili attive a fine 2024, si apre un nuovo capitolo di inclusione e crescita, dimostrando che il futuro del lavoro è rosa e promettente.

Il mondo della cooperazione è donna, non solo in termini di manodopera (58%) ma sempre più nei suoi ruoli apicali come rivela un’analisi realizzata dall’Alleanza delle Cooperative Italiane (il coordinamento nazionale costituito da Agci, Confcooperative, Legacoop che insieme rappresentano il 90% del mondo cooperativo italiano). In base alle elaborazioni delle Camere di Commercio a fine 2024 le cooperative attive femminili in Italia erano 15.686, diffuse in tutte le regioni. In termini percentuali il loro peso è aumentato passando in dieci anni dal 23,3% al 24,9%. Una presenza che sale in maniera considerevole nel Centro e nel Sud, con Sardegna e Molise che spiccano per il numero di cooperative in rosa: rispettivamente il 33,6% e il 32,6%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net