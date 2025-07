Tecnico aggredito al Pilastro | Sta meglio ora sarà operato

Una brutta notizia che preoccupa tutta la comunità: il tecnico aggredito al Pilastro sta ora meglio dopo l’intervento chirurgico. Luca Lorenzini, presidente della coop Risanamento, ha aggiornato sulle sue condizioni, rivelando un miglioramento e la speranza di una pronta ripresa. La vicenda, ancora sotto i riflettori, evidenzia quanto sia cruciale garantire sicurezza sul lavoro. La nostra priorità resta la tutela di chi opera ogni giorno con dedizione e coraggio.

"Ho sentito il nostro collaboratore. È in ospedale, dovrà essere operato. Ieri stava un po’ meglio: almeno aveva dormito". A parlare è Luca Lorenzini, presidente della coop Risanamento e il ricoverato di cui parla è il tecnico che, pochi giorni fa, è stato aggredito mentre stava facendo dei rilievi al Pilastro. "Stava scattando delle foto in un punto dove deve essere allestito un cantiere – dice Lorenzini –, quando è stato raggiunto da tre persone, che lo hanno colpito con un pugno: cadendo, si è rotto il femore". Nessuno, spiega Lorenzini, avrebbe visto la scena: "I residenti sono accorsi quando lo hanno sentito gridare aiuto". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tecnico aggredito al Pilastro: "Sta meglio, ora sarà operato"

