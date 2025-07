Tafferugli in piscina Interviene l’Arma

Una tranquilla serata in piscina si è trasformata in scena di tensione e paura a Colle, con i tafferugli alla Piscina Olimpia e disagi lungo ‘La Costa’. Le segnalazioni dei residenti dipingono un quadro preoccupante di degrado e insicurezza, mentre l’intervento delle forze dell’ordine ha cercato di riportare la calma. La comunità ora chiede risposte e soluzioni per garantire sicurezza e serenità.

Tafferugli alla Piscina Olimpia di Colle e disagi lungo ‘La Costa’. Alta la preoccupazione dei residenti. Sono due le email giunte alla nostra redazione che segnalano episodi di degrado nella zona della Piscina Olimpia. In particolare, nella serata tra giovedì e venerdì si sarebbero verificati dei tafferugli nei pressi dell’impianto sportivo. Alcuni testimoni avrebbero udito urla e visto spintoni, seguiti da quello che sarebbe stato l’intervento delle forze dell’ordine. Al momento non risultano conferme ufficiali né chiarimenti sulle cause dell’alterco. Un plauso va alle forze dell’ordine, in particolare ai carabinieri guidati dal comandante Annunziata, sempre attenti e presenti sul territorio, che con il loro intervento contribuiscono al mantenimento dell’ordine e della sicurezza nella comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tafferugli in piscina. Interviene l’Arma

In questa notizia si parla di: tafferugli - piscina - interviene - arma

Tafferugli in piscina. Interviene l’Arma.

Tafferugli in piscina. Interviene l’Arma - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Si legge su msn.com

Tafferuglio tra Fedez e Blur in Kings League: "Ti tiro una sberla, cretino". Interviene Bonucci - Fanpage.it - Il rapper minaccia Blur: “La prossima volta ti tiro una sberla, cretino”. fanpage.it scrive