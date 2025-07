Da Villa Potenza al nuovo casello Sotto la lente i progettisti della strada

Da Villa Potenza al nuovo casello, i progettisti della strada sono sotto la lente d’ingrandimento: un percorso di condivisione promosso dal presidente Parcaroli e dal vicepresidente Buldorini per ridefinire la viabilità nella vallata del Potenza. La prima riunione della commissione provinciale di studio ha segnato un importante passo avanti, con un focus sullo stato attuale del progetto. In queste settimane, infatti, è in corso un intenso lavoro di analisi e confronto che…

Il percorso di condivisione, voluto dal presidente della Provincia Sandro Parcaroli e dal vicepresidente Luca Buldorini, per arrivare a definire una nuova viabilità nella vallata del Potenza si arricchisce di un nuovo tassello. Si è tenuta l'altroieri, infatti, la prima riunione della commissione provinciale di studio in cui è stato fatto il punto sullo stato del progetto a cui la Provincia sta lavorando. In queste settimane, infatti, è in corso la verifica dei requisiti del raggruppamento temporaneo di imprese che si è aggiudicato il bando dei servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria per la redazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali: il tracciato complessivo va da Villa Potenza fino al nuovo casello autostradale che la Regione Marche dovrà realizzare a Porto Potenza.

