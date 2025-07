Acqua il piano di Follonica | Riciclare la risorsa idrica

Follonica si presenta come esempio virtuoso di sostenibilità con il suo piano innovativo per il riciclo dell’acqua, un progetto che promette di trasformare la città in un modello di gestione responsabile delle risorse idriche. Durante un importante incontro a Roma, il sindaco ha illustrato le strategie che potrebbero rivoluzionare il modo di vivere e pensare all’ambiente locale. Questa iniziativa rappresenta un passo fondamentale verso un domani più verde e resiliente per tutta la comunità.

FOLLONICA Un piano innovativo e ambizioso che, se attuato, dovrebbe rendere Follonica una città sostenibile che riutilizza le risorse idriche che già possiede per tutelare meglio l’ambiente cittadino e, possibilmente, per mettere le basi per nuovi progetti futuri che si basano sui principi dello sviluppo green. Le specifiche di questo piano sono state al centro di un incontro che si tenuto a Roma giovedì scorso, dove il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani e il presidente dell’acquedotto del Fiora Roberto Renai hanno presentato a Fabio Fatuzzo (che è il commissario straordinario unico per la depurazione e il riuso delle acque reflue) un progetto che si basa sul riuso delle acque depurate in uscita dal depuratore di Campo Cangino. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Acqua, il piano di Follonica: "Riciclare la risorsa idrica"

