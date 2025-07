Truffa da trentamila euro Dubita e riesce a salvarsi

Cremona, che gli ha fornito indicazioni di sicurezza e rassicurazioni. La sua pronta reazione ha evitato la perdita di 30.000 euro, ma quanto rischiamo ogni giorno di cadere in trappole simili? La sua storia ci ricorda l’importanza di restare sempre vigili e informati per proteggere i nostri risparmi. Ecco come riconoscere e difendersi dalle truffe telefoniche più insidiose.

Bastava ancora poco per perdere 30mila euro, sfilati con l’inganno dal suo conto corrente. Un cremonese nei giorni scorsi si è recato in Questura per segnalare quanto gli era accaduto: una telefonata dalla sua banca, o meglio da quella che sembrava la sua banca, dietro la quale in realtà si nascondeva un truffatore. L’uomo ha reagito nel modo corretto, ha riagganciato, ma poco dopo ha ricevuto un’altra chiamata, questa volta della questura di Cremona, almeno così appariva dal numero. Ma dall’altro capo del telefono c’era sempre lo stesso truffatore. Con qualche sospetto, il cremonese ha deciso di riagganciare e recarsi in questura, per sincerarsi che a chiamare fosse proprio la Polizia: così in via dei Tribunali ha scoperto, con un certo sollievo, che tutto era un tentativo di truffa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Truffa da trentamila euro. Dubita e riesce a salvarsi

