Senzacqua | Analisi di Goletta Verde Positivi i dati delle nostre acque

Senzacqua? Non più! I recenti dati di Goletta Verde di Legambiente testimoniano un quadro positivo per le acque marchigiane, con la provincia di Fermo in testa con risultati eccellenti. Un altro motivo di orgoglio arriva da Porto San Giorgio, dove i campioni alla foce del fiume Ete Vivo hanno confermato valori conformi agli standard di sicurezza. La qualità delle nostre acque si conferma un patrimonio da tutelare e valorizzare.

I dati diffusi da Goletta Verde di Legambiente sullo stato di salute delle acque marchigiane parlano chiaro: la provincia di Fermo ottiene risultati eccellenti. Soddisfazione dunque anche per Porto San Giorgio, dove il campionamento effettuato alla foce del fiume Ete Vivo ha confermato valori pienamente conformi. "Accogliamo con grande piacere questo importante risultato: i valori delle acque monitorate lungo la costa fermana, comprese quelle di Porto San Giorgio, risultano entro i limiti di legge. E’ un segnale chiaro della qualità del lavoro svolto negli anni nella gestione e nel controllo delle acque che attraversano il nostro territorio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Senzacqua: "Analisi di Goletta Verde. Positivi i dati delle nostre acque"

