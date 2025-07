Il caldo opprime i lavoratori Operai si fermano a Forlì E ci sono altri due morti

Il caldo record sta colpendo duro, mettendo a rischio la vita di molte persone. Gli operai, già sottoposti a turni estenuanti sotto temperature estreme, pagano un prezzo ancora più alto: tra loro si registrano nuovi drammatici episodi, come la tragica morte di un lavoratore nel Frusinate. È ora di riflettere sulle condizioni di sicurezza e sulla tutela della salute di chi ogni giorno lotta contro il sole implacabile.

L'ondata di caldo record mette a dura prova non solo la salute di anziani e bambini, ma anche quella di migliaia di lavoratori, in particolare gli operai che quotidianamente affrontano turni massacranti sotto temperature insopportabili. E si verificano nuovi casi. Nel Frusinate un operaio impegnato in lavori di posa della fibra ottica si è accasciato e purtroppo è morto, probabilmente a causa di un arresto cardiaco, legato, forse, anche al caldo. Nel Siracusano, un agricoltore di 58 anni è deceduto mentre lavorava nel suo podere, anche lui forse per un infarto. I decessi sono la punta di un'emergenza che coinvolge migliaia di lavoratori esposti a condizioni climatiche estreme senza adeguate protezioni.

