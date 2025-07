Movida, non siamo noi vocalist il problema.

La movida di Milano Marittima si scontra con le nuove restrizioni, che vietano l’uso dei vocalist nei locali non autorizzati a spettacoli pubblici. Riccardo Monti, noto vocalist, si schiera contro questa decisione, sottolineando come il suo lavoro sia fondamentale e spesso frainteso. La polemica si infiamma: è davvero la malamovida il problema o si nasconde qualcos’altro? La questione continua a dividere opinioni e a far discutere.

La nuova ordinanza contro la malamovida a Milano Marittima, in vigore dalle scorse ore e fino al 31 agosto, fa già discutere. Tra le misure vieta "di utilizzare i vocalist, salvo per i locali aventi la licenza di pubblico spettacolo, i quali sono soggetti a specifica normativa di riferimento". E il vocalist Riccardo Monti non ci sta: "Fare il vocalist è la mia attività principale. Con questa ordinanza del comune di Cervia da oggi non potrò fare il mestiere che svolgo da 19 anni. Da oggi i vocalist non possono più lavare se non, ad esempio, in discoteca". Monti aggiunge che "è una grande fetta di indotto per il mio lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it