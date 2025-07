un binomio vincente camp di volley un trionfo applausi da 60 ragazze

Il binomio tra sport e turismo si conferma vincente ad Aprica, dove la seconda edizione del Camp di alta specializzazione di volley ha conquistato il cuore di oltre 60 ragazze provenienti da tutta Italia. Un mix esplosivo di passione, competenza e divertimento che ha regalato momenti indimenticabili, lasciando spazio anche a qualche sorriso per i tre maschietti presenti. Questi camp sono molto più di una semplice esperienza sportiva: sono un trionfo di emozioni e crescita!

Il Camp di alta specializzazione della Valtellina Summer League di Aprica, località che crede molto nel fortunato binomio tra sport e turismo, è stato un successone. Oltre 60 ragazze, provenienti da tutta Italia, hanno preso parte alla seconda edizione del camp di alta specializzazione organizzato ad Aprica da Rixalto e Asc Sport. Spettacolo e divertimento per chi ha partecipato a questo camp che ha permesso alle partecipanti (e ai 3 maschietti presenti) di potersi allenare agli ordini di un allenatore della caratura di Francois Salvagni, coach di Cuneo in serie A1, e di uno staff tecnico composto anche da Giovanni Preti, ex allenatore della nazionale maschile under 20, e di Franca Schenone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it