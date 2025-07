La commedia dell’amore Flora e li mariti sua Campagnola ci stregherà

Preparati a immergerti in un mondo di passione, ironia e autentico divertimento con "Flora e li mariti sua". Questa commedia, interpretata magistralmente da Claudia Campagnola e scritta da Toni Fornari, attraversa il tempo e lo spazio, portandoci dalla Bahia a Trastevere. Un appuntamento imperdibile questa sera alle 21:15 alla Rocca Malatestiana: lasciati conquistare da uno spettacolo che fa sorridere, riflettere e sognare. Non mancare!

Un appuntamento da non perdere per chi ama il teatro che fa sorridere, riflettere e sognare. E una grande prova d’attrice, per una storia di passione e ironia che attraversa il tempo e lo spazio, da Bahia a Trastevere. Oggi alle ore 21,15 alla Rocca Malatestiana, la rassegna Comizi d’Amore propone Flora e li mariti sua, una commedia travolgente interpretata da Claudia Campagnola e scritta da Toni Fornari, ispirata al celebre romanzo di Jorge Amado Dona Flor e i suoi due mariti. Per l’attrice romana – giĂ applaudita in ruoli diretti da Gigi Proietti, Stefano Messina e Norma Martelli – si tratta di un ritorno a uno dei suoi cavalli di battaglia, ma anche del debutto assoluto a Fano con questo spettacolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La commedia dell’amore “Flora e li mariti sua“,. Campagnola ci stregherĂ

Sabato 5 luglio 2025, ore 21.15, per la rassegna "Comizi d'Amore", è in programma alla Rocca Malatestiana di #Fano una grande prova d'attrice con Claudia Campagnola, che sarà la protagonista della commedia "Flora e li mariti sua", scritta da #ToniFornari

