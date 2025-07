schianto frontale tra auto ferite tre persone

Un drammatico incidente si è verificato ieri pomeriggio a Portomaggiore, coinvolgendo una Nissan Quashqai e una Renault Captur in un frontale alle 15.10. Fortunatamente, grazie anche alla posizione delle vetture, nessuno dei tre feriti ha subito conseguenze gravi, evitando un bilancio più pesante. La scena ci ricorda quanto sia importante rispettare le norme stradali e mantenere la calma alla guida.

Schianto ieri pomeriggio a Portomaggiore, un frontale tra una Nissan Quashqai e una Renault Captur. L'incidente è avvenuto alle 15.10 poco fuori dall'abitato della cittadina, per fortuna le auto non sono andate a sbattere contro i platani che contornano via Provinciale per San Vito, altrimenti il bilancio poteva essere più serio. Le premesse erano negative, per fortuna la realtà erano meno peggiore del previsto. Sono rimaste ferite due persone, una in modo lieve, più serie le conseguenze del guidatore pakistano, portato in ambulanza all'ospedale di Argenta, ma non è in pericolo di vita. Le due auto trasportavano padre e figlia in una vettura e un pakistano e due italiani nell'altra.