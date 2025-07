Medico penalizzato dalle norme In 700 perderanno la dottoressa | Delusa ma non dipende da me

Rozzano affronta una difficile crisi sanitaria: la dottoressa Francesca Cimino, con tre anni di servizio e 1.750 pazienti, si trova costretta a lasciare il suo incarico, lasciando senza medico oltre 700 cittadini. La sua delusione è palpabile, ma le norme sono immutabili. In un contesto segnato da tensioni crescenti e aggressioni, la comunità si prepara ad affrontare un ulteriore capitolo di sfide. La domanda ora è: come reagirà la città ?

ROZZANO Francesca Cimino dovrĂ spiegare a 1.700 pazienti perchĂ© sarĂ costretta a lasciarli, e perchĂ© 700 di loro andranno ad aggiungersi agli oltre 6mila utenti giĂ senza medico di base a Rozzano. Come se non bastasse, ha subìto negli ultimi mesi due aggressioni, anche a causa del clima esasperato in cittĂ . Da quanti anni lavora a Rozzano e quanti pazienti ha in carico attualmente? "Lavoro qui da tre anni e allo stato attuale ho 1.750 pazienti". Quando le è stato comunicato che avrebbe dovuto ricominciare da capo, con l’azzeramento della lista dei suoi pazienti? "Alcuni mesi fa. La comunicazione ai pazienti l’ho fatta io, per l’affettuoso rispetto che io porto verso tutti loro, e per informarli che non io, ma la norma, mi costringe alla riduzione del numero di assistiti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Medico penalizzato dalle norme. In 700 perderanno la dottoressa: "Delusa, ma non dipende da me"

In questa notizia si parla di: medico - penalizzato - norme - perderanno

Medico penalizzato dalle norme. In 700 perderanno la dottoressa: Delusa, ma non dipende da me.

Medico penalizzato dalle norme. In 700 perderanno la dottoressa: "Delusa, ma non dipende da me" - Per presunte incompatibilità l’incarico si interrompe per una notte e avrà un tetto di mille pazienti. ilgiorno.it scrive

Specializzazione medici stranieri. Magi e Bartoletti (Omceo Roma): “Penalizzati da norme capestro” - Magi e Bartoletti (Omceo Roma): “Penalizzati da norme capestro” Il presidente e vice presidente dell’Ordine dei Medici contro la norma che chiede ai medici ... Scrive quotidianosanita.it