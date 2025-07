Adozioni crollano i numeri Contesto critico | Fare rete sul territorio

In un contesto in cui le adozioni diminuiscono e i numeri crollano, il territorio del Legnanese si distingue per un aumento significativo degli affidi famigliari, con una crescita superiore al 20% nell’ultimo anno. Questo trend sottolinea l’urgenza di rafforzare la rete territoriale, coinvolgendo istituzioni, famiglie e comunità in un impegno condiviso. Solo attraverso la collaborazione può essere garantita una risposta efficace a questa sfida delicata e fondamentale per il benessere dei bambini.

Cresce il numero degli affidi famigliari nel territorio del Legnanese e la tendenza in crescita - oltre il 20% nell’ultimo anno - dimostra la necessità di tenere alta l’attenzione su un tema delicato, che richiede responsabilità, cura e una rete solida tra istituzioni, famiglie e comunità. A fornire i dati del fenomeno sono i referenti di So.Le, l’azienda del Legnanese per la gestione di servizi sociali diretta da Sergio Mazzini che solo poche settimane fa ha celebrato i dieci anni di attività sul territorio. Come spiegano i referenti di So.Le che si occupano del settore, il contesto sia nazionale che regionale è particolarmente critico e complesso: negli ultimi anni, a fronte di un incremento significativo dei procedimenti giuridici che coinvolgono i minori (i procedimenti civili seguiti dal Tribunale per i Minorenni di Milano nel 2019 erano meno di 20mila, mentre nel 2023 hanno superato i 30mila), vi è una drammatica riduzione delle disponibilità delle famiglie all’accoglienza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Adozioni, crollano i numeri. Contesto critico: "Fare rete sul territorio"

