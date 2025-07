Corsi Dottorato di ricerca Ci sono 158 posti

Se sogni di approfondire le tue competenze e fare la differenza nel campo della ricerca, questa è l’opportunità che aspettavi. L’Università di Siena ha aperto i bandi per 158 posti di dottorato di ricerca, con 125 borse di studio, per l’anno accademico 2025-2026. Tra le proposte spicca il Dottorato di Interesse Nazionale in ‘Innovazione nella diagnosi, prevenzione e terapia delle infezioni a rischio epidemico-pandemico’. Non perdere questa occasione di crescita e innovazione!

L’ Università ha pubblicato due bandi per l’accesso ai corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa a Siena. Sono complessivamente 158 i posti, di cui 125 con borsa, suddivisi in 14 dottorati per l’anno accademico 2025-2026; oltre al Dottorato di Interesse Nazionale in ’Innovazione nella diagnosi, prevenzione e terapia delle infezioni a rischio epidemico-pandemico’ istituito con il contributo della Fondazione Biotecnopolo e con la partecipazione, per il 41° ciclo, di altre 8 università italiane. I corsi di dottorato fanno parte del terzo ciclo della formazione superiore post-laurea e hanno l’obiettivo di preparare alla metodologia per la ricerca scientifica avanzata, con stage all’estero e la frequenza di laboratori di ricerca. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Corsi Dottorato di ricerca. Ci sono 158 posti

In questa notizia si parla di: dottorato - corsi - ricerca - sono

Università di Pavia: concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, 41° ciclo a.a. 2025/26 [Bando] - L'Università di Pavia ha aperto le iscrizioni per il concorso d'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca del 41° ciclo, anno accademico 2025/2026.

Pubblicato il Bando Dottorato di ricerca - XLI ciclo Per l’a.a 2025/2026 sono indette le selezioni per i seguenti Corsi di Dottorato di Ricerca XLI Ciclo – per 26 posti complessivi (di cui n. 21 posti con borsa di studio e n. 5 posti senza borsa): 1 Architettura: n Vai su Facebook

Bando: ammissione Corsi di Dottorato di ricerca, XLI ciclo https://sp.unipi.it/it/bando-ammissione-corsi-di-dottorato-di-ricerca-xli-ciclo/… Vai su X

Corsi Dottorato di ricerca. Ci sono 158 posti; Università, pubblicati i bandi per 158 posizioni per i corsi di dottorato di ricerca; Pubblicato il bando per l’ammissione al XLI Ciclo di Dottorato di Ricerca a.a. 2025/2026.

Corsi Dottorato di ricerca. Ci sono 158 posti - L’Università ha pubblicato due bandi per l’accesso ai corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa a Siena. Segnala lanazione.it

Ricerca, ci sono 182 posti per i corsi di dottorato - la Nazione - C’è tempo fino al 16 luglio per presentare domanda di ammissione ai corsi di Dottorato di ricerca dell’Università di Siena, con borse finanziate. Si legge su lanazione.it