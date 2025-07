La ministra Calderone | In autunno un patto sul lavoro che cambia

L’autunno si preannuncia come il momento in cui il nostro Paese affronterà sfide decisive per il futuro del lavoro. Tra emergenze climatiche, innovazioni digitali e tutela dei diritti, la ministra Calderone annuncia un grande patto che trasformerà il mercato e rafforzerà la collaborazione tra istituzioni e parti sociali. Un impegno concreto per costruire un sistema più giusto e sostenibile. La sfida è aperta: il cambiamento parte ora.

dall'inviato MANDURIA (Taranto) Il mercato del lavoro che cambia, l' emergenza caldo, le sfide del digitale. Ma anche i rinnovi dei contratti e i controlli contro lo sfruttamento e per la sicurezza sul lavoro. Con una riflessione sui rapporti con le parti sociali. E l'annuncio: "In autunno ci metteremo seduti per fare un grande patto del lavoro all'insegna delle trasformazioni". La ministra del Lavoro, Marina Calderone (foto), usa il palco del Forum in Masseria per riassumere la strategia del governo sull'occupazione. Iniziando appunto da ciò che verrà. "Questo rinnovato clima di collaborazione anche tra le parti sociali – spiega la ministra – è molto utile perché in autunno noi dobbiamo metterci seduti per fare un grande patto del lavoro all'insegna delle trasformazioni".

