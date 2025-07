San Jacopo intensa settimana operatoria

San Jacopo ha dimostrato ancora una volta di essere un centro di eccellenza, eseguendo quattro interventi complessi in un'unica seduta. Questo approccio innovativo, che integra competenze, tecnologia e strategia, rafforza il ruolo fondamentale della struttura nella rete oncologica regionale. Un modello che punta sull’integrazione tra ospedali, team multidisciplinari e tecnologie all’avanguardia, garantendo ai pazienti cure più rapide e mirate, aprendo nuove prospettive nella lotta contro il cancro.

Quattro interventi di altissima complessità eseguiti in un’unica seduta operatoria, un approccio integrato che unisce competenze, tecnologia e visione strategica. È successo al San Jacopo, dove sono stati trattati quattro pazienti affetti da tumore del colon-retto con metastasi al fegato, con risultati che confermano il ruolo centrale della struttura nella rete oncologica regionale. "Un modello che punta sull’integrazione tra ospedali, sull’elevata specializzazione dei professionisti e sulla centralità del paziente – spiega Stefano Michelagnoli, direttore del Dipartimento delle specialistiche chirurgiche dell’Ausl Toscana centro – dove l’obiettivo è garantire cure sempre più efficaci, sicure e personalizzate". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Jacopo, intensa settimana operatoria

