Air France-Klm punta al controllo di Sas

Air France-KLM accelera la sua strategia di espansione nel Nord Europa, puntando a ottenere il controllo di Scandinavian Airlines (Sas). Con l'obiettivo di consolidare la propria presenza in una regione chiave e sfidare rivali come Lufthansa, il gruppo francese-olandese si prepara ad aumentare la partecipazione dal 19,9% al 60,5%, lasciando al governo danese una quota significativa. La mossa promette di rivoluzionare gli equilibri nel settore aeronautico europeo...

Il gruppo Air France-Klm avvia il processo per prendere il controllo di Scandinavian Airlines (Sas). L’obiettivo è di rafforzare la propria posizione nel Nord Europa, terreno di gioco della rivale Lufthansa. Per farlo Parigi e Amsterdam esercitano la loro opzione per salire dall’attuale 19,9% al 60,5% della compagnia scandinava, rilevando le quote di Castlelake e Lind Invest e lasciando al governo danese la quota del 26,4% e i relativi propri seggi in Cda. Ancora da definire il valore dell’investimento che, spiega Air France-Klm, "sarĂ determinato al momento della chiusura, sulla base degli ultimi risultati finanziari di Sas, compresi l’ebitda e il debito netto". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Air France-Klm punta al controllo di Sas

In questa notizia si parla di: france - controllo - punta - spiega

Air France-Klm punta al controllo di Sas; Lione retrocesso, il calcio francese trema: solo il Psg ha i soldi per competere (So Foot); Air France sfida Lufthansa per controllo di Air Europe.

Air France-Klm punta al controllo di Sas - Klm avvia il processo per prendere il controllo di Scandinavian Airlines (Sas). Come scrive quotidiano.net