Eventi estremi e criticità Firmato un protocollo per assistere i residenti

Un passo decisivo per garantire una risposta tempestiva ed efficace alle sfide dei cambiamenti climatici. Il protocollo d’intesa firmato in Provincia a Como tra Protezione Civile e Vigili del Fuoco punta a tutelare i residenti durante eventi estremi e criticità . Questa collaborazione rafforzata rappresenta un importante investimento nella sicurezza della comunità , assicurando interventi più coordinati e mirati. È l’inizio di una nuova fase di protezione e prevenzione sul territorio lombardo.

Assistenza alla popolazione in caso di eventi critici e interventi di emergenza sempre più coordinati e mirati su eventi determinati dal cambiamento climatico. Sono le finalità principali del protocollo d’intesa sottoscritto ieri mattina in Provincia a Como, tra la Protezione Civile e il Comando provinciale dei vigili del fuoco, per rafforzare la collaborazione nell’ambito della gestione delle emergenze e le attività di protezione civile. È stato firmato dal presidente della Provincia, Fiorenzo Bongiasca, e dal comandante provinciale dei vigili del fuoco, Antonio Pugliano, alla presenza del prefetto di Como, Corrado Conforto Galli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it