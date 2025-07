Il sindaco Fabrizio Pagani | Mix di tradizione e modernità

la grande energia che pulsa tra le sue strade, un mix di tradizione radicata e innovazione dinamica. Nova Milanese è un luogo che sa guardare al futuro senza dimenticare le proprie radici, e il sindaco Fabrizio Pagani si impegna ogni giorno per valorizzare questa identità vibrante, affrontando con passione le sfide e puntando alle potenzialità inesplorate della sua amata città.

Vive a Nova Milanese da tutta la vita, una città che conosce profondamente e che sente sua, con tutte le sue bellezze, le sfide e le potenzialità. E ovviamente anche qualche piccolo difetto. "Questo legame personale rende ancora più forte il mio impegno per rispondere ai bisogni della comunità", racconta il sindaco Fabrizio Pagani. Se le chiedessi i punti di forza di questa città, da dove partirebbe? "Direi che ce ne sono molti. Uno su tutti è il senso di comunità: le persone si conoscono, partecipano, hanno voglia di mettersi in gioco, collaborano. Abbiamo una rete di associazioni molto viva, un sistema di servizi che accompagna i cittadini in ogni fase della vita e spazi culturali di grande valore come Villa Brivio e Villa Vertua, due gioielli storici che oggi ospitano da un lato la biblioteca, con spazi anche per bambini e sale studio per ragazzi, attività culturali, dall’altro mostre anche di livello internazionale come il Premio Bugatti Segantini, concerti, conferenze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it