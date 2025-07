Risse e spari licenza sospesa per Essex Il locale resterà chiuso per dieci giorni

Un weekend turbolento scuote Bollate con risse e sparatorie che hanno portato alla sospensione temporanea della licenza del bar “Exess”. Situato in via Vincenzo Attimo 57 nel parco Martin Luther King, il locale resterà chiuso per dieci giorni, mentre le autorità intensificano controlli e prevenzione. La sicurezza pubblica rimane una priorità, e questa misura dimostra l’impegno delle forze dell’ordine nel tutelare i cittadini.

Sospensione della licenza per 10 giorni al bar "Exess" di Bollate, che si trova in via Vincenzo Attimo 57 all'interno del parco Martin Luther King. Lo ha disposto il questore di Milano Bruno Megale nell'ambito dell'attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi. Martedì pomeriggio, come specificato in una nota della Questura, i militari della Tenenza dei Carabinieri di Bollate hanno notificato la sospensione alla titolare del locale in quanto, a metà luglio 2024, è avvenuta una violenta rissa tra numerosi giovani, con lancio di tavoli, sedie e altri oggetti, a seguito della quale un ragazzo, colpito con un pugno al volto, ha riportato diverse fratture al viso con una prognosi di 30 giorni.

