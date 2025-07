Il viaggiatore ucciso dall’orsa Ferno incredula e sgomenta | Esperto non lasciava nulla al caso

Il tragico episodio che ha scosso Ferno ha portato alla luce una figura amata e stimata dalla comunità locale. Omar Zin, 49 anni, motociclista e dipendente Sea, era un uomo che amava la vita e le sue passioni, con radici profonde nel suo paese natale. La sua perdita rappresenta un vuoto incolmabile per amici e familiari. La sua storia ci ricorda quanto possa essere fragile l’equilibrio tra natura e uomo, e quanto sia importante rispettare entrambe.

Era nato e vissuto fino a qualche anno fa, prima di trasferirsi a Lonate Pozzolo, a Ferno, Omar Zin, 49 anni, il motociclista morto tragicamente in Romania, aggredito da un’orsa. Dipendente aeroportuale di Sea, era molto conosciuto nel paese natale dove aveva molti amici. I più anziani lo ricordano ragazzino dietro al bancone del Caffè Roma, nel centro storico, gestito dalla mamma Domenica, il bar in passato punto di ritrovo dei fernesi. Nel paese, alle porte dell’aeroporto di Malpensa dove lavorava, il dolore è profondo, " Omar era una gran brava persona, amico di tutti ", sono parole che ripetono in tanti stringendosi alla famiglia, al papà Paolo, alla sorella Barbara, titolare di una gelateria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il viaggiatore ucciso dall’orsa. Ferno incredula e sgomenta: "Esperto, non lasciava nulla al caso"

In questa notizia si parla di: orsa - ferno - viaggiatore - ucciso

