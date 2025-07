Il Gran Premio di Silverstone rimane il GOAT in fatto di stile

Oggi, la F1 è sinonimo di eleganza, innovazione e tendenza. Silverstone, tra storia e glamour, si conferma il vero re dello stile nel mondo delle corse. Dalle piste alle passerelle, la Formula 1 ha reinventato il suo look, diventando un’icona di moda e design. Un fenomeno che coinvolge appassionati e fashionisti, trasformando ogni gara in un evento di classe e fascino senza tempo. E così, il suo allure rimane imbattibile, lasciando il segno ovunque vada.

Il Mondiale di Formula 1 ormai coinvolge quasi ogni angolo del globo. Miami ha un Gran Premio, così come Abu Dhabi e Las Vegas. Eppure, nonostante tutte le miglia percorse, Silverstone rimane il GOAT in fatto di stile. Ebbene sì, la F1 ha fatto il proprio ingresso anche nel mondo del menswear. Nessuno sport, infatti, ha subito un restyling simile a quello della Formula Uno. Un tempo sport di nicchia per papà che non riescono a stare fermi davanti alla televisione, oggi è uno sport globale a tutti gli effetti. Tutti sembrano esserne coinvolti. Se a questo aggiungiamo un film campione d'incassi con Brad Pitt e Damson Idris (dal titolo inequivocabile F1, nel caso viveste su Marte), l'arte di guidare molto, molto veloce non è mai stata così popolare. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Il Gran Premio di Silverstone rimane il GOAT in fatto di stile

In questa notizia si parla di: fatto - gran - premio - silverstone

Il Bologna e Kimi Antonelli, abbraccio a Imola: “Ho fatto un gran tifo”. “Ti abbiamo visto in auto” / Video - A Imola, il 16 maggio 2025, si è vissuto un momento emozionante tra il pilota bolognese Kimi Antonelli e i giocatori del Bologna.

Lando Norris e la Ferrari iniziano il weekend del Gran Premio di Gran Bretagna 2025 di Formula 1 nel migliore dei modi. Ma l'imminente voltafaccia del meteo potrebbe cambiare il volto del fine settimana di Silverstone Vai su Facebook

Chi vincerà il Gran Premio di Silverstone secondo i tennisti del torneo di Wimbledon? #BritishGP #Wimbledon2025 Vai su X

F1, GP Gran Bretagna 2025: le prove libere in diretta; F1 Gp Silverstone, libere 2 a Norris ma la Ferrari è in scia: secondo Leclerc, terzo Hamilton migliore in fp1; Hamilton gioca in casa: quando e dove vedere il GP a Silverstone.

Silverstone, Ferrari veloce ma Leclerc si lamenta nel team radio: "Qualcosa non va". Hamilton, incubo graining - La Ferrari va forte nella prima giornata di prove a Silverstone ma Hamilton e Leclerc in radio lanciano qualche allarme sul graining e non solo, i team radio di Lewis e Charles con Adami e Bozzi ... Lo riporta sport.virgilio.it

F1 | Silverstone, Libere 2: svetta Norris, ma alle sue spalle ci sono le Ferrari - La McLaren ha risposto presente nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1, con Lando Norris che ha fatto segnare il miglior tempo, risultando l'unico capace ... Riporta msn.com