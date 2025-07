LIVE Cobolli-Mensik Wimbledon 2025 in DIRETTA | esame di maturità l’azzurro crede nell’impresa

Benvenuti alla diretta live di Wimbledon 2025, dove il talento e la passione si sfidano sul campo! Oggi, il giovane romano Flavio Cobolli affronta l’astro nascente ceco Jakub Mensik in un match che promette emozioni intense e sorprese. Questo primo confronto tra i due potrebbe segnare l’inizio di un duello epico, con entrambi pronti a dimostrare di meritare il riconoscimento come miglior miglioramento dell’anno. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'attesissima sfida di sedicesimi di finale di Wimbledon 2025 che vede di fronte il giovane romano Flavio COBOLLI e l'astro nascente ceco Jakub Mensik. Primo confronto diretto tra i due nel circuito maggiore, che sono senz'altro due che potrebbero contendersi a novembre il ' most improved player of the year ', ovvero il titolo di giocatore più migliorato della stagione tennistica. Se dalla sua Mensik ha conquistato il titolo del Masters 1000 di Miami sconfiggendo niente meno che Nole Djokovic, l'azzurro si è sbloccato a livello 500 ad Amburgo nel mese di maggio, appena dopo un deludente Foro Italico.

