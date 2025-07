Usa inondazioni in Texas | almeno 24 morti| Diversi dispersi anche venti bambini

Le inondazioni in Texas, causate dall’esondazione del fiume Guadalupe nella contea di Kerr, hanno sconvolto la regione, provocando almeno 24 vittime e diverse persone ancora disperse, tra cui venti bambini. Le autorità descrivono questi eventi come “alluvioni devastanti e mortali”, sottolineando la gravità della situazione e l’urgenza di interventi tempestivi per salvare vite e ricostruire le comunità colpite.

Esonda il fiume Guadalupe nella contea di Kerr, in una zona di campi estivi per ragazzi. La autorità: "Alluvioni devastanti e mortali". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Usa, inondazioni in Texas: almeno 24 morti| Diversi dispersi, anche venti bambini

In questa notizia si parla di: inondazioni - texas - almeno - morti

Usa, inondazioni in Texas: almeno sei morti | Diversi dispersi, anche venti bambini - Le inondazioni in Texas continuano a devastare la regione, con almeno sei vittime e numerosi dispersi, tra cui venti bambini.

Texas travolto da inondazioni lampo: almeno 10 morti e persone disperse Vai su X

Inondazioni lampo a San Antonio: 11 morti e diversi dispersi San Antonio, Texas, è stata colpita da inondazioni lampo devastanti a seguito di forti... Vai su Facebook

Alluvione in Texas. 13 morti e almeno 20 dispersi tra cui molte ragazze di un campo estivo; Texas, inondazione travolge campi estivi e scout: decine morti e dispersi; Almeno 13 morti per le alluvioni in Texas, decine di bambine disperse: si teme una strage.

Alluvione in Texas. 24 morti e almeno 20 dispersi tra cui molte ragazze di un campo estivo - Quattordici elicotteri, dodici droni e nove squadre di soccorso sono alla ricerca dei dispersi in Texas, dopo le inondazioni che hanno provocato finora ventiquattro morti. Scrive msn.com

Morti e dispersi per le inondazioni. Anche bambini nei campi estivi - Austin Piogge torrenziali si abbattono sulla contea di Kerr, in Texas, causando almeno 13 morti e molti dispersi, fra ... Riporta quotidiano.net