Ecco le edicole aperte domani in città

Se sei un appassionato di notizie e riviste, non perdere l’opportunità di visitare le edicole aperte domani in città. Dall’Aeroporto G. Marconi alle piazze più vivaci, scopri i punti di vendita dove puoi trovare quotidiani, magazine e molto altro. Preparati a partire con una dose di informazione fresca e aggiornata: ecco tutti i luoghi che ti aspettano per soddisfare la tua curiosità!

Aeroporto G. Marconi, Gd Media Service Srl – Aeroporto; Centro C. Lame - Via Marco Polo 3, Tabaccheria Pull di Rosso Alessandra; piazzale Atleti Azzurri D’Italia, La Nuova Edicola; piazza Azzarita 6, Edicola Azzarita; piazza Dei Martiri 11, Edicola Piazza Dei Martiri; piazza Dei Tribunali 2, Dali; piazza Maggiore 22-A, Palazzi Alessandro; piazza Medaglie D’Oro 2, Ares; piazza M. Minghetti 1, Edicola Calderini; piazza dell’Unità 1, Bertoncello Laura; piazza A. Volta 5, Fornari Graziano; piazza XX Settembre 6 – Stazione Autocorriere, Vecchi e Venturi; Strada Maggiore 32-A, Sdt; l via A. Ponchielli 11, Gd Media Service Srl – Coop. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ecco le edicole aperte domani in città

