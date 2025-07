Wimbledon 2025 | venerdì nero per l’Italia Eliminati Darderi Bellucci Errani e Paolini

Venerdì 4 luglio 2025 resterà impresso come un giorno difficile per il tennis italiano a Wimbledon, con le eliminazioni di Darderi, Bellucci, Errani e Paolini. La giornata ha messo alla prova il nostro standing sui campi londinesi, segnando un passo indietro in un torneo sempre più competitivo. Tra speranze e delusioni, l'Italia si prepara a reagire, perché ogni sfida è un’opportunità di rinascita.

Londra, 4 luglio 2025 – Giornata difficile per il tennis italiano a Wimbledon 2025, con un bilancio amaro: Luciano Darderi, Mattia Bellucci, Sara Errani e Jasmine Paolini escono dal torneo, segnando un vero e proprio venerdì nero per l’Italia. Singolare maschile: fuori Bellucci e Darderi, restano Sinner e Sonego. Nel terzo turno del singolare maschile, l’azzurro Mattia Bellucci, attualmente numero 73 del ranking ATP, si arrende in tre set al britannico Cameron Norrie, che si impone con il punteggio di 7-6 (7-5), 6-4, 6-3 in 2 ore e 28 minuti. Stessa sorte per Luciano Darderi, numero 59 al mondo, che lotta ma si arrende all’australiano Jordan Thompson con il risultato di 6-4, 6-4, 3-6, 6-3. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Wimbledon 2025: venerdì nero per l’Italia. Eliminati Darderi, Bellucci, Errani e Paolini

