Oasis Reunion 2025 | Liam e Noel Gallagher di nuovo insieme dopo 16 anni Il tour parte da Cardiff

Gli Oasis tornano a conquistare i cuori dei fan di tutto il mondo dopo 16 anni di attesa. Con un entusiasmo contagioso, Liam e Noel Gallagher hanno dato il via al loro tour mondiale dal Principality Stadium di Cardiff, riaccendendo la scintilla del britpop. "Hello. È bello tornare", hanno detto, e il primo concerto ha già scritto una nuova pagina nella storia della musica. La scaletta e i momenti clou del debutto promettono uno spettacolo indimenticabile.

"Hello. È bello tornare". Con queste parole, gli Oasis hanno ufficializzato il loro attesissimo ritorno sulle scene, segnando la reunion tra Liam e Noel Gallagher dopo 16 anni di separazione artistica. Il primo concerto del tour mondiale si è tenuto al Principality Stadium di Cardiff, infiammando il pubblico e rilanciando uno dei gruppi simbolo del britpop. Oasis in concerto a Cardiff: la scaletta e i momenti clou. Il debutto del reunion tour 2025 degli Oasis ha regalato forti emozioni. I fratelli Gallagher, mano nella mano, hanno aperto il concerto con " Acquiesce ", proseguendo con classici come " Morning Glory " e " Some Might Say ".

