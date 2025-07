Guardia medica turistica Dal 4 agosto fino al 29 nel distretto di via Brennero

A partire dal 4 agosto e fino al 29, la Guardia Medica Turistica sarà operativa nel distretto di via Brennero, presso il Comune di Abetone Cutigliano. Con orari studiati per venire incontro alle esigenze dei turisti, il servizio garantirà assistenza medica qualificata durante l'estate, offrendo un supporto fondamentale a visitatori e residenti. Scopri come accedere facilmente alle cure e vivere una vacanza senza pensieri.

A partire dal 4 agosto prossimo sarà attivo, presso il Comune di Abetone Cutigliano, il servizio di Guardia Medica Turistica, e resterà operativo fino al 29 agosto 2025. Il servizio sarà svolto presso il distretto Ausl Toscana Centro in Via Brennero 394, con questo calendario: tutti i lunedì di agosto, dalle 13 alle 20; tutti i mercoledì e venerdì di agosto (escluso il primo agosto), dalle 8 alle 15. Il servizio – fa sapere l’azienda – garantirà assistenza sanitaria primaria ai turisti che trascorreranno le vacanze estive sulla Montagna Pistoiese, affiancandosi agli ambulatori di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) che sono presenti nelle località di Cutigliano, Marliana, San Marcello e Taviano e che sono attivi ogni giorno dalle 20 alle 8 e anche in orario diurno nei festivi e prefestivi, contattabili tramite il numero unico 116117. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Guardia medica turistica. Dal 4 agosto fino al 29 nel distretto di via Brennero

