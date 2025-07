Il ruolo del Qatar nelle trattative fra Israele e Hamas

Il Qatar si conferma come un attore chiave nei delicati dialoghi tra Israele e Hamas, cercando di mediare e favorire il dialogo tra le parti. La sua abilità nel trasformare le consuetudini in vere e proprie strategie diplomatiche rende il suo ruolo ancora più cruciale in questo scenario complesso. Mentre Netanyahu si prepara a Washington, l’attenzione resta puntata sui possibili sviluppi e sulle influenze che potrebbero cambiare le sorti dei negoziati.

L'abitudine ha l'abilità di diventare una regola e se anche questa visita di Benjamin Netanyahu a Washington produrrà un grande annuncio da parte di Donald Trump allora si potrà ev.

Il ruolo del Qatar nelle trattative fra Israele e Hamas; Perché il Qatar è diventato il mediatore più importante per lo scambio di prigionieri; Raggiunta l'intesa sulla tregua a Gaza, Trump: Accordo epico, presto gli ostaggi saranno liberati - Netanyahu: Accordo di cessate il fuoco con Hamas non ancora completo.

