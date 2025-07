Israele uccide un operatore di Msf Da Teheran pressing su papa Leone XIV

Un nuovo dramma scuote la fragile pace in Medio Oriente: Abdullah Hammad, operatore umanitario di Medici senza frontiere, perde la vita nella Striscia di Gaza, portando a dodici il numero delle vittime tra i volontari dall’inizio del conflitto. Mentre Hamas valuta positivamente la proposta di tregua di 60 giorni e l’Iran si muove in un gioco di alleanze e tensioni, il quadro rimane incerto e carico di tensione. La pace sembra sempre più distante, e il mondo osserva con apprensione.

Ancora un operatore umanitario ucciso nella Striscia di Gaza. A restare sull’asfalto stavolta è Abdullah Hammad che ha lavorato fino al mese scorso per Medici senza frontiere, organizzazione che piange così la morte del suo dodicesimo dipendente dall’inizio del conflitto. Mentre Hamas si dice favorevole alla proposta di tregua di 60 giorni avanzata dagli Usa e accettata da Tel Aviv, e mentre l’ Iran tira per la mozzetta papa Leone XIV, chiedendogli di alzare la voce contro gli attacchi alla Guida suprema sciita Khamenei, Msf spiega in una nota che l’operatore "è stato ucciso dalle forze israeliane il 3 luglio a Gaza, dopo che queste hanno deliberatamente preso di mira, senza alcun preavviso, un gruppo di persone che aspettavano i camion di aiuti tra cui lo stesso Hammad". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Israele uccide un operatore di Msf. Da Teheran pressing su papa Leone XIV

