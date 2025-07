Gaetano Manfredi Anci | In Italia come a Napoli sì a un campo larghissimo

In un panorama politico spesso segnato da sfiducia, i sindaci si affermano come pilastri di fiducia e guida, con un gradimento vicino al 70%. Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e presidente dell’ANCI, sottolinea come il protagonismo locale possa rappresentare una svolta per la politica italiana, offrendo nuove speranze e un rinnovato impulso ai progetti del PNRR. La vera sfida ora è trasformare questa fiducia in cambiamenti concreti.

dall’inviato MANDURIA (Taranto) Nella crisi di fiducia nei confronti della politica, una certezza c’è: i sindaci godono di un gradimento vicino al 70%. E questo protagonismo di chi è più vicino alle istanze dei cittadini, può anche essere un contributo importante per una politica in cerca di nuove classi dirigenti. Ne è convinto anche Gaetano Manfredi (nella foto), sindaco di Napoli e presidente dell’Anci. Nell’avanzamento dei progetti del Pnrr i Comuni sono i più virtuosi. È un caso o un segno di buona politica? "L’implementazione dei progetti del Pnrr è stata l’occasione per dimostrare come i Comuni – tutti, piccoli e grandi, al Nord e al Sud –, nonostante i tagli degli ultimi anni, siano in grado di rispondere in maniera spesso più efficace delle amministrazioni centrali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gaetano Manfredi (Anci): "In Italia come a Napoli sì a un campo larghissimo"

In questa notizia si parla di: gaetano - manfredi - anci - napoli

Parla Gaetano Manfredi: "America's Cup grazie a Meloni. Mi ricandido sindaco di Napoli" - Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, annuncia la sua ricandidatura, celebrando il successo della città nel conquistare l'America's Cup.

Oggi ho portato la voce di ANCI Campania in Consiglio comunale a Napoli, nella splendida Sala dei Baroni del Maschio Angioino, alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi. Un intervento per ribadire il nostro impegno per la pace, il diritto internazionale Vai su Facebook

Gaetano Manfredi (Anci): In Italia come a Napoli sì a un campo larghissimo; Gaetano Manfredi: «Sul Pnrr i Comuni sono virtuosi, flessibilità sulle opere»; Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, eletto all’unanimità presidente di Anci nazionale.

Gaetano Manfredi (Anci): "In Italia come a Napoli sì a un campo larghissimo" - Il sindaco della città partenopea è fiducioso, ma non crede nei federatori "I leader attuali hanno legittimazione, non serve cercarne altri fuori". Come scrive quotidiano.net

Manfredi: «Napoli in forte sviluppo, cresce l'integrazione tra città e Porto» - «È un momento importante di grande sviluppo della città, ma anche di programmazione di quello che sarà lo sviluppo futuro della città». Da msn.com