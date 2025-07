Legambiente contro Tesi | No a coltivazioni in contenitore

Legambiente Pistoia si oppone con fermezza alle coltivazioni in contenitore nella zona di Sant’Alessio in Bigiano, sollevando un importante dibattito sulla tutela del territorio e dell’ambiente urbano. La questione, supportata da residenti e attivisti, rischia di aprire un fronte delicato per l’urbanistica cittadina. La discussione si fa sempre più accesa, e il futuro di questa vasta area verde dipende dalle decisioni che prenderanno le autorità locali, in equilibrio tra sviluppo e conservazione.

PISTOIA Potrebbe aprirsi un fronte delicato per l’ urbanistica pistoiese. A seguito di una nota stampa diffusa da Legambiente Pistoia, presieduta da Antonio Sessa, e supportata da un comitato spontaneo di residenti, si accendono i riflettori su una vasta area a vivaio della Giorgio Tesi Vivai situata nella zona collinare di Sant’Alessio in Bigiano, alle porte della città. Secondo quanto denunciato, il Comune potrebbe avviare un procedimento di acquisizione gratuita dell’area al patrimonio pubblico a causa di abusi edilizi mai sanati. I fatti risalgono all’agosto 2024 e sono stati ricostruiti nella nota dell’associazione ambientalista: a seguito di esposti formali, l’amministrazione – attraverso l’Ufficio Edilizia Privata del Comune e con il supporto della Polizia Municipale – ha emesso un’ordinanza di demolizione (n. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Legambiente contro Tesi: "No a coltivazioni in contenitore"

