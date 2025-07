Un’altra estate senza Forra Messa in sicurezza dalle frane | un modello di rischio in 3D

Un’altra estate passa e la spettacolare Strada della Forra rimane off-limits, minacciata dalla continua instabilità del territorio. La sua bellezza leggendaria, definita da Winston Churchill “l’ottava meraviglia del mondo”, si svela solo a chi osa affrontare il rischio di frane e dissesto. Ma cosa potrebbe cambiare per garantire un futuro più sicuro e accessibile? Scopriamo le soluzioni innovative e il modello di rischio in 3D che potrebbe trasformare questa meraviglia in una realtà più stabile e visitabile.

La Strada della Forra transitabile resta un sogno lontano: data la conformazione del territorio, con una serie di rocce che si stagliano a picco sulla gola dove essa transita. Per ora è chiusa e non pare tornerà percorribile così velocemente. La Strada della Forra, il tracciato spettacolare che Winston Churchill ribattezzò "l'ottava meraviglia del mondo", è sbarrata e non transitabile da due anni perché vittima del suo eterno nemico: il dissesto idrogeologico. Dal 16 dicembre 2023, le barriere all'imbocco con la Gardesana bloccano l'accesso, rendendo le frazioni in quota più lontane dalla riva.

